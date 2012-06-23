У Сімферополі для пенсіонерів пустили автобуси із кондиціонерами і Wi-Fi

У Сімферополі вишли на маршрути вісім "соціальних" автобусів, які безкоштовно перевозитимуть усі пільгові категорії городян, включаючи пенсіонерів.

Про це повідомляє прес-центр Сімферопольської міської ради. "Для комфорту пасажирів усі "соціальні" автобуси обладнано кондиціонерами, а для користувачів Інтернету - безкоштовним Wi-Fi. Для чіткого дотримання водіями графіка руху за маршрутом і постійної диспетчеризації оснащено системою GPS-навігації та постійним зв'язком із диспетчером", - йдеться в прес-релізі. Проект реалізовано спільно з республіканським підприємством "Кримавтобус", яке створено на базі "Кримтролейбуса".

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