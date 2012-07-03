Прокуратура оскаржить вирок двірникові за жорстоке вбивство кошенят

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Севастополя, згідно з фактичними обставинами справи, 11 травня 2012 року у дворі будинку № 3 по вулиці Фізкультурній у Балаклаві жінка-двірник, що перебувала у стані алкогольного сп'яніння, на очах у дітей повісила на капроновому шнурі на гілці дерева шістьох півторамісячних кошенят, після чого била маленьких тварин по голові рукою. Злочинні дії двірника припинив місцевий житель, який викликав міліцію. Врятувати вдалося тільки двох кошенят.

Проти двірника було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 299 Кримінального кодексу України (знущання над тваринами із застосуванням жорстоких методів, скоєне в присутності малолітніх). (Такі дії караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років – УНІАН).

21 червня суд визнав 59-літню жінку винною у вчиненні зазначеного злочину і призначив їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 800 грн.

Як додали у прес-службі, прокуратура готує апеляцію на вирок, оскільки вважає, що суд не повною мірою врахував суспільну небезпеку злочину, що підриває моральні устої суспільства, а також те, що дії злочинця негативно вплинули на дітей.