Компанія перемогла в газовому конкурсі, запропонувавши великий бонус

Як передає кореспондент, про це повідомив міністр фінансів України Юрій Колобов у ході круглого столу на тему: «Доходи бюджету й новий Митний кодекс: основні ризики збереження стабільності» в Києві.

«Наприкінці травня були два аукціони з продажу родовищ газу - Олеського та Юзівського. Виграли іноземні компанії Сhevron і Shell. Заздалегідь якихось бонусів не планувалося за участь і виграш у цих тендерах. При цьому в одному з тендерів, для того, щоб перемогти, одна з компаній запропонувала бонус у розмірі 360 млн дол., які прийдуть цього року», - сказав Ю.Колобов.

Назву компанії, що запропонувала бонус, міністр не уточнив.

Також Ю.Колобов зазначив, що до кінця року планується провести ще 4 аналогічних тендери.

«До кінця року ми ще плануємо провести 4 таких тендери, причому на відміну від цих родовищ (маються на увазі Олеське та Юзівське родовища - УНІАН), ці 4 потужніші», - повідомив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у травні ц.р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell відповідно.

Сhevron і Shell планують почати промисловий видобуток сланцевого газу на Олеській та Юзівській площах у 2017 році.

На участь у конкурсах подали заявки 5 транснаціональних компаній.

Зокрема, на конкурс щодо Юзівської площі заявки подали три компанії - ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а щодо Олеської площі - дві компанії - Сhevron і Eni.

Нагадаємо, в лютому Україна оголосила конкурси на укладення УРП по Юзівській (Донецька та Харківська області) й Олеській (Львівська область) площам із запасами сланцевого газу. До кінця 2012 року планується також підготувати й провести конкурси на укладення УРП по Слобожанській (Харківська область), Скіфській та Фороській (обидві - глибоководний шельф Чорного моря) нафтогазоносним ділянкам.

За прогнозами Кабінету міністрів, у 2012 році до державного бюджету надійде 6 млрд грн як премія за підписання угод про розподіл продукції.