Екс-міністр пропонує відповідальним за співпрацю з МВФ призначити Порошенка

03:59, 08 липня 2012
Суспільство
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Данилишин вважає, що відповідальним за співпрацю з МВФ слід поставити Порошенка.

Богдан ДАНИЛИШИН

Екс-міністр України Богдан Данилишин вважає, що відповідальним в уряді за співпрацю України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) слід закріпити міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка. Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

«Сьогодні в переговорах з Фондом не слід відкидати і політичну складову. МВФ чудово знає, хто стоїть за організацією політичних справ в Україні, чиї економічні інтереси відстоює уряд і яким чином формувалися основні статки нинішніх можновладців. Тому, на мою думку, відповідальним за співпрацю з МВФ на цьому етапі варто закріпити Петра Порошенка», - сказав Б.Данилишин.

Він підкреслив, що одним з чинників, який гальмує розвиток вітчизняної економіки, є відсутність реалізації програми співпраці з МВФ.

«Співпраця з МВФ – чіткий сигнал для світових інвесторів. Без нього інвестиційна пропозиція буде втрачена», - зазначив екс-міністр економіки України.

Нагадаємо, що сьогодні роботу з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ, від уряду координує перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський.

У 2011 році Україна не одержала жодного траншу кредиту stand-by у 15,5 млрд дол. за програмою співпраці, схваленої влітку 2010 р. на 2,5 роки. Україна планує продовжити дію програми співпраці, яка завершується наприкінці 2012 року, на 2013 рік.

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