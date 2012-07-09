Видатний кінорежисер назвав перемогу української стрічки реанімацією кінематографа

Кінорежисер каже, що ця ситуація парадоксальна. Бо українські фільми, які отримують визнання на міжнародних кінофестивалях, на батьківщині нікому невідомі.

"Є міжнародні фестивалі, а тут ми незнайомі нікому, невідомі нікому і нас це не обходить. Але нас насправді це дуже обходить, бо ми не робимо спробу повернути витрачені на фільми гроші і переривається кровообіг фінансовий, без якого кіно не працює", - зазначає Іллєнко.

Нагадаємо, вітчизняний фільм режисера Єви Нейман "Будинок з башточкою" виграв головний приз конкурсної програми 47-й Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах - "Від Сходу до Заходу".

У центрі сюжету – зворушлива історія 8-річного хлопчика, який повертався з мамою в рідне місто з евакуації взимку 1944 року. На півдорозі додому мати хлопчика захворює на тиф і незабаром помирає. Змушений долати дорогу самотужки, він часто має бути більш мужнім, ніж тисячі дорослих навколо. Наскрізна ідея стрічки – людиною можна і потрібно залишатися завжди. Сценарій до фільму написаний за однойменним автобіографічним оповіданням Фрідріха Горенштейна.