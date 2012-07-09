Міжнародне визнання фільму "Будинок з башточкою" дає йому шанс потрапити у широкий прокат

Вітчизняний фільм режисера Єви Нейман "Будинок з башточкою" виграв головний приз конкурсної програми "Від Сходу до Заходу" на 47-му Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, який є одним з найпрестижніших у світі.

Фільм розповідає про зворушливу історію 8-річного хлопчика, який повертався з мамою в рідне місто з евакуації взимку 1944 року. На півдорозі додому мати хлопчика захворює на тиф і незабаром помирає. Змушений долати дорогу самотужки, він часто має бути більш мужнім, ніж тисячі дорослих навколо. Наскрізна ідея стрічки – людиною можна і потрібно залишатися завжди.

Сценарій до фільму написаний за однойменним автобіографічним оповіданням Фрідріха Горенштейна. У кінострічці знялися Альберт Філозов, Катерина Голубєва, Михайло Векслер, Віталій Лінецький, Марія Поліцеймако. Головну роль зіграв 9-річний хлопчик, вихованець одеського інтернату Дмитро Кобецькой.

Разом з картиною "1+1 production" у цій конкурсній програмі взяли участь ще 11 фільмів, які оцінювали 5 членів міжнародного журі.

Член журі конкурсу "Від Сходу до Заходу" Наташа Друбек розповіла, що зазвичай обрати найкращу картину важко. Але із цією стрічкою було інакше.

"Він зачепив багатьох людей. Ми вибирали фільм в ході голосування, за допомогою пунктів, і я повинна сказати, що "Будинок з башточкою" переміг відразу. Він набрав найбільшу кількість пунктів. Тому нам не довелося дискутувати, як у випадку з іншими фільмами", - зазначила Друбек.

Ще одного члена журі, кінокритика Якорима Блажейовського, вразила мудрість "Будинку з башточкою". "Фільм дуже мудрий, з правильно побудованими мізансценами, довгими кадрами, фільм чорно-білий на широкому екрані. З точки зору картини – це дуже сильно…", - каже він.

Генеральний продюсер кінокомпанії "SOTA Cinema Group" Олег Кохан привітав режисера Єву Нейман і продюсера Олександра Ткаченка з перемогою в конкурсі.

"Вони вклали у фільм багато нелегкої і важливої праці та заслужено отримали нагороду", - зазначив Кохан.

Генеральний директор Міжнародного Київського кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі вважає перемогу "Будинку з башточкою" на МКФ у Карлових Варах істотною, і сподівається, що фільм дійде до масового глядача: "Картину побачили, у неї були хороші відгуки. Сподіваюся, це додасть можливостей фільму вийти хоча б в український прокат. А самі власники перемоги розкажуть, чи зацікавилися цією картиною міжнародні дистрибутори", - сказав Халпахчі.

Фестивальне кіно на широкі екрани у нас потрапляє вкрай рідко. Однак цю стрічку, яку так високо оцінили у світі, український глядач зможе побачити вже незабаром.