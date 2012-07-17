Двоє людей загинули від отруєння метаном з каналізації

Як повідомив УНІАН працівник прес-служби територіального управління МНС у Житомирській області Сергій Уланов, за попередніми даними, вони загинули через отруєння метаном.

Ще один працівник з діагнозом "отруєння метаном" наразі госпіталізований у реанімаційне відділення Коростенської центральної міської лікарні.

"Жінка прямувала до насоса для виконання робіт, коли несподівано під нею провалився люк. Вона впала в бункер, стала кликати на допомогу. Один з чоловіків кинувся до неї на допомогу, другий затримався, щоб повідомити керівника, і теж направився на допомогу. Ці кілька хвилин врятували йому життя - коли прибули рятувальники, він був без свідомості, але живий", - розповів С.Уланов.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.