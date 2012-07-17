Помер клавішник Deep Purple

На 72-му році життя помер один із засновників групи Deep Purple клавішник Джон Лорд. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на NME.

Музикант помер в одній із лондонських клінік 16 липня в оточенні своєї родини від легеневої емболії. Як наголошується, в останні роки Лорд страждав на раку підшлункової залози.

Джон Лорд (повне ім'я Jonathan Douglas Lord) заснував Deep Purple у 1968 році. У наступні роки група стала одним з основоположників класичного хард-року. Лорд був одним з лідерів колективу і виступав співавтором практично всіх композицій гурту.

З 1978 по 1984 рік, коли Deep Purple тимчасово припинили існування, Лорд на постійній основі співпрацював з групою Whitesnake, а також брав участь у записах Джорджа Харрісона, Козі Пауелла і Девіда Гілмора. Після відновлення діяльності Deep Purple Лорд повернувся в групу і виступав з нею до 2002 року.

Після остаточного виходу з Deep Purple Лорд займався сольною творчістю в жанрі класичної музики.