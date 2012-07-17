Спільниці Аделаджі дали 7,5 років тюрми

Деснянський суд засудив засновницю ПП «Грант», яке пов'язують з «Посольством Божим» Сандея Аделаджі, Ірину Данильченко до 7,5 років в'язниці. Про це повідомляє газета "Сегодня".

Данильченко визнали винною в шахрайстві: вона брала гроші у прихожан церкви пастора Аделаджі для інвестицій в будівництво. Потерпілі в цілому вклали близько $ 1 млн, але ні грошей, ні права власності на нерухомість так і не отримали.

«Коли Ірину закрили в СІЗО, вона дала свідчення, що 30% прибутку віддавала Сандею, і саме він дав їй розпорядження створити «Грант». Зізнання є і в письмовій формі, і на відео. Тоді він був обвинуваченим, - розповів адвокат потерпілих від «Кінгз Кепітал» Іван Боднарук. - Потім, коли її випустили на підписку, показання вона поміняла, і його перевели у свідки. Очікувалося, що на останніх засіданнях вона його видасть, але в заключному слові вона нічого з цього приводу не сказала».

Нагадаємо, що на минулому суді Ірина, яка, до речі, на 6-му місяці вагітності, зізналася, що у неї є квартири в Києві, про які не знало слідство. І вона навіть уже домовилася з банками, що квартири продасть і поверне гроші потерпілим. Після заяви жінки прокурор внесла клопотання про зміну запобіжного заходу - на «взяття під варту» і її відправили в СІЗО.

«Я була на суді. Данильченко мало говорила, згадувала Аделаджу, але ні в чому його не звинувачувала. І імена спільників не розкрила, - сказала одна з потерпілих, Ольга Базова. - Я вважаю, їй дали малий термін - цілий день зачитували тільки суми, які вона взяла. І наші клопотання з приводу дорозслідування справи не були розглянуті судом. Там багато чорних плям, зокрема, по Сандею».

Сам Аделаджа запевняє, що до «Гранту» не має відношення, та й по «Кінгз Кепітал» його обмовили.