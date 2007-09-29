У Криму ”випарувалися” 40 тонн вилученого спирту

У Криму таємничо «пропали» 40 тонн вилученого минулого року спирту. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління МВС України в Криму Анатолій МОГИЛЬОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, минулого року в Криму було вилучено близько 40 тонн спирту. «Ось ці 40 тонн спирту пропали, - повідомив А.МОГИЛЬОВ. – Вони пропали досить оригінально. Через те, що спирт виявився не зовсім якісним, його вивезли із Сімферополя чи то до Євпаторії, чи то до Сак і там просто …спустили в каналізацію». На своєму рівні, зазначив А.МОГИЛЬОВ, місцеві міліціонери провели перевірку й матеріали направили в прокуратуру.

Як передає кореспондент УНІАН, історія з «пропажею» спирту викликала сміх серед журналістів. На що А.МОГИЛЬОВ сказав, що теж сміявся над цією історією. «У мене це теж викликало сміх, тому що ми всі чудово розуміємо, що вилити 40 тонн спирту (причому, помітьте, з пляшок) у каналізацію, напевно, вкрай складно», - зазначив начальник міліції Криму.