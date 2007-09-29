Жінку, яка нагородила коханця ”поцілунком смерті”, розстріляють

Китайський суд засудив до розстрілу жінку, що нагородила коханця "поцілунком смерті".

Як передає Рейтер, Ся Синь-фен з провінції Хенань в центральному Китаї заховала в роті крихітну капсулу зі щурячою отрутою. Її партнер Мао Ань-шен проковтнув отруту і незабаром помер.

Ся і Мао були разом декілька років. На зорі відносин вони присягнулися, що той з них, хто обдурить іншого, має померти.

За інформацією газети "Шанхай дейлі", на яку посилається Рейтер, Ся побачила свого партнера, коли він "розмовляв" з іншою жінкою, і запідозрила його у зраді.

З повідомлення не зрозуміло, про якого роду розмову йшлося і чи виправдані були підозри.

Китай не публікує офіційної статистики смертних вироків, але, за даними правозахисної організації "Міжнародна амністія", займає за цим показником перше місце у світі.

Як стверджують правозахисники, там щорічно страчують понад 1000 чоловік.

Бі-бі-сі