Українська субмарина вперше за 18 років занурилася і спливла

Підводний човен «Запоріжжя» Військо-Морських сил України, який продовжує ходові випробовування, успішно здійснив пробне занурення.

Як передає кореспондент, занурення відбулося під час процесу кренування підводного човна – обов’язкового елементу ходових випробувань підводного положення.

На борту «Запоріжжя» під час випробувань та безпосереднього занурення перебували міністр оборони України Дмитро Саламатін, начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних cил України генерал-лейтенант Володимир Замана, тимчасово виконуючий обов’язки командувача ВМС віце-адмірал Юрій Іл’їн.

Д.Саламатін в коментарі журналістам вже на борту корвета «Тернопіль» зазначив, що «пробне занурення пройшло успішно».

За його словами, після повернення човна на базу буде проведена перевірка усіх систем і механізмів, і завтра випробовування будуть продовжені.

«Я можу констатувати, що пробне занурення пройшло успішно», - сказав керівник українського військового відомства.

Віце-адмірал Ю.Іл’їн із свого боку додав, що востаннє човен здійснював занурення 18 років тому. При чому, як зазначив він, приблизно в цьому ж самому місці.

Як повідомлялось, через незадовільний технічний стан за останні 20 років цей єдиний український підводний човен жодного разу не здійснював підводних занурень.

Водночас вже цього року субмарина тричі здійснила вихід у море в рамках ходових випробувань - 25 квітня, 12 червня та 4 липня. Крім того, наприкінці травня підводний човен “Запоріжжя” брав участь в українсько-російському навчанні “Фарватер миру–2012”.