У Львові вже розпочали голосування... за найкращу каву

19:53, 29 вересня 2007
Суспільство
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Змагаються і бармени

У переддень виборів у Львові вже розпочали голосування. Там у центрі міста роздають бюлетені із проханням віддати свій голос за найкращу каву. 

Так у кавовій столиці України розпочався перший у державі Кавовий фестиваль, предає 5 канал. На центральній площі міста 15 кращих кав`ярень усіх охочих безкоштовно пригощають тонізуючим напоєм за найкращими рецептами. Тим часом бармени Львова  змагаються за звання найпрофесійнішого. Чия кава виявиться найсмачнішою -  визначать за результатами голосування глядачів фестивалю та спеціально запрошених дегустаторів.  

 

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