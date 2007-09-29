У Львові вже розпочали голосування... за найкращу каву

У переддень виборів у Львові вже розпочали голосування. Там у центрі міста роздають бюлетені із проханням віддати свій голос за найкращу каву.

Так у кавовій столиці України розпочався перший у державі Кавовий фестиваль, предає 5 канал. На центральній площі міста 15 кращих кав`ярень усіх охочих безкоштовно пригощають тонізуючим напоєм за найкращими рецептами. Тим часом бармени Львова змагаються за звання найпрофесійнішого. Чия кава виявиться найсмачнішою - визначать за результатами голосування глядачів фестивалю та спеціально запрошених дегустаторів.