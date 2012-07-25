КМДА обіцяє блокувати варварство на Андріївському узвозі

Як повідомляє прес-служба КМДА, усі варварські дії приватних структур, які несуть загрозу цілісності та автентичності Андріївського узвозу, будуть заблоковані та оскаржені міською владою у правоохоронних органах.

Наразі у КМДА підготували звернення до прокуратури щодо вирубки дерев на Замковій горі, про що стало відомо кілька днів тому. Крім того, у забудовника планують забрати земельну ділянку.

Також прес-служба нагадує, що за дорученням голови КМДА Олександра Попова Головним управлінням земельних ресурсів підготовлено проект рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки з ПП «Маркон», якому у 2005 році Київрада дозволила будувати на Андріївському узвозі, 14-16 готельний комплекс «Mercure Andreyevskiy Отель Киев» із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту. Як повідомлялось, ділянку на Андріївському узвозі було передано ПП «Маркон» в оренду на 15 років рішенням Київської міської ради від 6 жовтня 2005 року.

В КМДА нагадують, що у травні 2012 року за ініціативи О.Попова був створений Орган самоорганізації населення – «Вуличний комітет «Андріївський узвіз». Тоді ж КМДА подала на розгляд депутатам Київради проект змін до Статуту м. Києва, які б дозволили надавати вулицям, що є пам’ятками архітектури, особливого статусу. Але Київрада пропозицію не підтримала.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня ц.р. Київрада розірвала договір оренди земельної ділянки від 13 квітня 2006 року, укладений з ТОВ «Фірма СУЛА» на підставі рішення міськради про передачу вказаній компанії земельної ділянки на Андріївському узвозі, 33/6 для будівництва ресторану в комплексі з магазином із продажу товарів мистецтва та виставковим залом.

Рішення прийнято на підставі того, що протягом трьох років з моменту державної реєстрації даного договору не здійснено будівництво об’єкта і порушено строки завершення забудови земельної ділянки. Як зазначається у рішенні, йдеться про земельну ділянку площею 0,059 га, яка передавалась в оренду на 25 років.

Тоді ж до порядку денного засідання сесії було внесено проект рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16. Але розгляд цього проекту депутати перенесли на наступне засідання Київради, на 24 травня. Але до цього часу рішення не прийнято. Йдеться про земельну ділянку площею 0,22 га.

Крім того, депутати не підтримали розірвання договору з ТОВ «Пегас плюс». Земля відведена компанії під влаштування сезонного торговельного майданчика громадського харчування за адресою: Андріївський узвіз, 20-А.

Для розірвання договору з ТОВ не вистачило голосів: проект рішення підтримали лише 52 зі 100 зареєстрованих в залі депутатів.