У ДТП в Україні знову постраждали росіяни й білоруси

У Херсонській області в ДТП знову потрапив автобус з білорусами, 4 чоловік госпіталізовано, повідомили УНІАН у секторі зі зв'язків із громадськістю УМВС у Херсонській області.

Увечері 29 липня в Херсонській області сталася дорожньо-транспортна подія, в яку потрапили 1 пасажирський автобус і 2 легкових автомобілі. В результаті ДТП постраждали троє жителів Російської Федерації.

Попередньо встановлено, що близько 22-ї години на 518 км автодороги Харків-Сімферополь 45-річний водій автомобіля «Ніссан», житель Генічеського району, рухаючись з боку АР Крим у напрямі Генічеська, не вибрав безпечну швидкість, не витримав безпечну дистанцію, здійснив зіткнення з автобусом «Неоплан», який рухався в попутному напрямі. Автобус перевозив 40 громадян Республіки Білорусь.

Після зіткнення автомобіль «Ніссан» виїхав на смугу стрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2106 під керуванням 27-річного росіянина.

В результаті ДТП до Генічеської центральної районної лікарні з травмами різного ступеня тяжкості доставлені водій і три пасажирки автомобіля ВАЗ (жінки віком 18, 28 і 30 років).

На місці події співробітники взводу ДПС смт Новоолексіївка забезпечили доставку чаю, мінеральної води і бутербродів для пасажирів автобуса і автомобіля «Ніссан».

Співробітники відділу з розслідування ДТП СУ УМВС встановлюють обставини здійснення дорожньо-транспортної події.

Нагадаємо, ввечері 21 липня на 105-му км автодороги Сімферополь-Херсон сталося лобове зіткнення вантажного мікроавтобуса Ford Transit і пасажирського автобуса SETRA, зареєстрованого в Білорусі, який перевозив 46 білоруських громадян з селища Чорноморське (АР Крим) до Мінська. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної події госпіталізовано майже 30 чоловік з різним ступенем тілесних ушкоджень.