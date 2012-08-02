Україна заборонила експорт свиней із Запорізької області

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв.

Він повідомив, що заборона почала діяти сьогодні, 2 серпня, і стосується вивезення з території Запорізької області живих свиней, свинини і продукції з неї. Він зазначив, що в ході переговорів з керівниками ветеринарних служб Росії і Білорусі досягнуто усної домовленості про те, що Україна сама введе заборону на експорт зазначеної продукції із Запорізької області і ці країни не вводитимуть заборону на експорт зі усієї території України.

«Я сьогодні говорив з Данквертом (керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт), і з головним інспектором ветеринарної медицини Білорусі, є домовленість, поки що усна, що я сам введу заборону на здійснення експорту із Запорізької області. Ми домовилися про те, що ці держави не вводитимуть заборону на всю продукцію. Ми самі введемо заборону на область, але це дасть іншим 24 регіонам експортувати свою продукцію», - повідомив В.Горжеєв.

Він також зазначив, що на сьогодні вирішується питання щодо заборони експорту із Запорізької області іншої тваринницької продукції, зокрема молочної.

«Питання ще на стадії вирішення. Те, що буде заборонено експорт свинини і м'ясопродуктів з неї, це однозначно. Я хочу тільки переговорити про молочну продукцію, як російська сторона до цього ставиться», - зазначив В.Горжеєв.

Він додав, що поки що інші країни не вводили обмежень на експорт продукції з України. «Поки що країни не приймали обмежувальних заходів до України», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, на Запоріжжі зареєстровано захворювання свиней на африканську чуму (АЧС). Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

У вогнищі виникнення хвороби вживаються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Жителям Запорізької області, в господарствах яких поголів'я свиней було знищено у зв'язку виявленням у регіоні африканської чуми, з 2 серпня почнуть виплачувати компенсації за вбиту худобу.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається через прямий контакт хворих тварин і здорових, через продукти із свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, що захворіло, гине.