Над Україною літали винищувачі

Міністр оборони України Дмитро Саламатін запевняє, що наші військові льотчики готові у будь який момент виконати завдання з прикриття повітряного простору України.

На цьому глава оборонного відомства наголосив, коментуючи прольоти над містами України авіації Повітряних Сил Збройних Сил України 5 серпня, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оброни.

Д.Саламатін зазначив, що прольоти ланок у складі чотирьох винищувачів та пар бойових винищувачів МіГ-29 та Су-27, штурмовиків Су-25 над більш ніж 30 містами України відбувалися в рамках відпрацювання планових заходів бойового чергування та з метою перевірки системи протиповітряної оборони держави.

«Завдання, які ставилися в рамках цього тренування перед авіацією Повітряних Сил, зенітними ракетними та радіо-технічними підрозділами – виконані. Український народ по праву може пишатися своїми захисниками повітряних рубежів», - акцентував міністр.

Тренування відбувалося у суворій відповідності до вимог правил авіаційної безпеки. Під час свята було зроблено 30 літако-вильотів, літаки здійснили прольоти над містами без виконання фігур складного та вищого пілотажу, зазначили в прес-службі Міноборони.

Під час перельотів між містами, у дозволених заходами безпеки повітряних зонах, екіпажі бойових літаків відпрацювали елементи повітряної розвідки та повітряного бою, удосконалили навички виконання завдань з прикриття повітряного простору держави, наголошується у повідомленні.

По завершенню тренування усі літаки повернулися на аеродроми базування. Командувач Повітряних Сил ЗС України Юрій Байдак відзвітував міністру оборони про успішне виконання поставлених завдань. Д.Саламатін подякував особовому складу Повітряних Сил ЗС України за успішно проведені навчання і привітав військових льотчиків зі святом.