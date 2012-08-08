У Севастополі збудують 3 тисячі квартир для російських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба на апаратній нараді.

«Керівництво Міністерства оборони Російської Федерації остаточно ухвалило рішення про збільшення обсягів будівництва житла в бухті Козачій на 800 квартир. Питання фінансування вирішені. Нам потрібно прискорити питання, пов'язані з будівництвом школи і дитячого садка», – відзначив В.Яцуба.

За інформацією прес-служби Севастопольської МДА, напередодні Дня флоту під час зустрічі з членами правління Громадської ради при Міноборони В.Яцуба розповів, що Чорноморським флотом і його підрозділами у Козачій бухті планується ввести в експлуатацію 3 тисячі квартир (раніше повідомлялося про будівництво понад 2 тис. квартир – УНІАН).

«Ми з міністром оборони Росії оглянули будівельні майданчики в Козачій бухті, після чого міністром було ухвалено рішення про виділення 90 млн грн на будівництво школи і 36 млн грн - дитячого садка. Крім того, було вирішено питання підведення до даного будівельного майданчика газу. Технічні умови «Севастопольгазу» для підключення нових будинків РФ становили 130 млн. грн. Мною було розв’язано цю проблему, і російська сторона була звільнена від сплати цих коштів», - зазначив голова СМДА.

В.Яцуба тоді також пообіцяв, що у мікрорайоні «Бухта Козача» буде встановлена пам'ятник колишньому головнокомандуючому ВМФ СРСР адміралу флоту Радянського Союзу Сергію Горшкову, а після завершення будівництва нового мікрорайону тут з'являться бульвар і вулиця імені Горшкова.