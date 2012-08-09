Стрибок цін на чай перевищив усі прогнози

Через неврожай в найбільших країнах-виробниках ціни на чай в світі зросли до максимуму за 2,5 року.

Виробництво чаю впало, зокрема, через посуху в Кенії та мусонні дощі в Шрі-Ланці, повідомляє Lb.ua з посиланням на Financial Times. Оптова ціна елітного сорту чорного чаю зросла на 41% - до $ 4 за кілограм. В ООН при цьому запевняють, що роздрібні ціни на чай зростуть ненабагато. «Можна очікувати, що це вплине на роздрібний ринок в певній мірі, але конкуренція серед ритейлерів настільки висока, що суттєвих змін не відбудеться», - вважає експерт ООН Кайсон Чанг.

Разом з тим, аналітики чекають подальшого зростання цін на чай через падіння виробництва. За даними FT, виробництво чаю в Кенії за останні півроку впало на 11,5%. Індія і Шрі-Ланка скоротили виробництво майже на 10%. Найбільші імпортери чаю - Росія, Великобританія, Пакистан і країни Близького Сходу - збільшили запаси чаю в останні кілька місяців, що тимчасово допоможе утримати зростання цін, вважають трейдери. Нагадаємо, що найвищої позначки ціни на чай досягли в кінці 2009 року - $ 5,45 за кілограм.