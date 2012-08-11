В Україні не вистачає 5-8 тисяч слідчих

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.

Він зазначив, що на даний час по 78% заяв відмовляють у порушенні кримінальних справ. Зокрема, із 3,3 млн заяв у 2012 році кримінальні справи були порушені лише по 515 тис.

За словами В.Фаринника, на даний час працюють 15 тисяч слідчих, а для більш ефективної роботи потрібно 20-23 тисячі.

«Щоб не 12% (громадян) відчули з 19 листопада (коли набуває чинності Кримінальний процесуальний кодекс), що їхніми заявами займаються, а всі розуміли, що кожна заява є кримінальною справою, що злочин і провадження йдуть у повному обсязі», - сказав В.Фаринник.