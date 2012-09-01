Газпром: Україна зобов'язана закачати газ

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками зустрічі у п'ятницю, 31 серпня, в Москві голови правління російського газового монополіста Олексія Міллера і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка.

«Сторони обговорили хід закачування «Нафтогазом України» газу в українські ПСГ і плани заповнення сховищ газом до початку осінньо-зимового періоду. Було особливо відзначено, що наявність достатніх обсягів газу в ПСГ України є ключовою умовою виконання українською стороною зобов'язань з транзиту газу», - йдеться в повідомленні.

На зустрічі також розглядалися перспективи співпраці в газовій сфері.

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Як повідомляв УНІАН, попередня зустріч Ю.Бойка і О.Міллера пройшла 22 серпня. Тоді сторони обговорили питання забезпечення «Нафтогазом України» безперебійного транзиту російського газу до Європи в наступний осінньо-зимовий період.

Довідка УНІАН. У червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні оборотні кошти для закупівлі газу з метою закачування в ПСГ.

Станом на 22 серпня, компанія «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду нагромадила в підземних сховищах 15,7 млрд куб. м газу.

За даними «Укртрансгазу», з квітня по серпень 2012 року обсяг закачування газу в підземні сховища становив 8,8 млрд куб. м.