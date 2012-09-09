На Житомирщині затримали водія, який збив двох людей і втік

Як повідомила УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, сьогодні близько 3-ї години ночі до Андрушівського райвідділу міліці надійшло повідомлення від диспетчера швидкої допомоги про ДТП.

Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля «Опель» не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де перебували 17-річні перехожі. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець загинув на місці пригоди, а дівчина отримала тяжкі травми і була доставлена до реанімації.

30-річного водія міліція затримала. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.