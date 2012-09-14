Фірташ прикупив собі 22% Вінницягазу

Найбільший приватний власник ряду українських облгазів - компанія "Газтек" перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 22,059% держпакета акцій ПАТ «Вінницягаз», заплативши за пакет 3 млн грн (стартова ціна становила 1,5 млн грн - УНІАН). Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Таким чином, після цієї покупки "Газтек" сконцентрував у своїй власності близько 34,79% акцій «Вінницягазу» (до приватизаційного конкурсу "Газтеку" належало 12,73% акцій облгазу).

Усього в цьому конкурсі брали участь дві компанії, другим учасником було ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест".

Нагадаємо, покупець держпакета «Вінницягаз» буде зобов'язаний упродовж трьох років від моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,2 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ із газопостачання та газифікації "Вінницягаз" займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Вінницькій області.

"Вінницягаз" завершило січень-червень 2012 р. із 25,76 млн грн прибутку проти 8,6 млн грн збитків, одержаних у першому півріччі 2011 р.

25% акцій "Вінницягаз" належать НАК "Нафтогаз України", 22,059% передано ФДМУ для подальшої приватизації, власником 12,73% акцій є ПрАТ "Газтек", 19,09% - ВАТ «Ролюкс» (м. Івано-Франківськ), 19,09% - ВАТ «Агропромкомплект» (м. Львів).

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афільованим з ним структурам належать міноритарні пакети в "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запоріж-", "Кримгаз" і ін.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

На початку вересня п.р. "Газтек" залучив у банка “Надра” (м. Київ) кредит на 250 млн грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк "Надра" контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.