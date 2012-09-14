Міжбанк закрився ростом євро

У п'ятницю, 14 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,1220/8,1310, на 12:00 ціни підвищилися - 8,1250/8,1320. На час закриття торгів цінові рівні відкотилися до таких значень - 8,1210/8,1300 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2633/38, на 12:00 ціни знизилися - 0,2632/36. На час закриття торгів ціни зросли: 0,2641/45. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 30,6150 (-0,8050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3038/40, а на 15:00 зросли - 1,3104/06. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5920/10,6050, на 12:00 ціни знизилися: 10,5900/10,6030. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вгору - 10,6455/10,6570.