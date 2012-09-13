Євро росте після підтвердження Німеччиною участі в стабфонді

Євро по відношенню до долара безперервно дорожчало весь останній тиждень: щодо долара воно зміцнилася на 2,7%.

Попит на євро посилився після того, як Федеральний конституційний суд Німеччини схвалив участь країни у європейському механізмі фінансової стабільності (European Stability Mechanism, ESM) і бюджетному пакті Євросоюзу. Тим самим він відхилив скарги парламентської фракції Лівої партії, депутата бундестагу від ХСС Петера Гаувайлера, а також громадянської ініціативи "Більше демократії". Суд погодився на ратифікацію законів при дотриманні ряду обов'язкових умов, пише Коммерсант-Україна.

За вимогами суду частка Німеччини в ESM не повинна перевищувати 190 млрд євро (загальний обсяг ESM -500 млрд євро). За словами портфельного керуючого Allianz Investments Олега Попова, запуск програми з викупу державних облігацій проблемних країн Єврозони несе в собі куди більше користі для тих же німецьких платників податків, ніж банкрутство цих країн.

Позитивно оцінили рішення конституціонального суду Німеччини і представники Євросоюзу. "Це чудова новина", - заявив учора прем'єр-міністр Італії Маріо Монті, додавши, що існуючі обмеження з боку Німеччини не є "перешкодою" для стабілізації ринків.

"Німеччина ще раз послала сильний сигнал Європі і за її межі", - заявила в Бундестазі канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, конституційний суд "відкрив шлях до Європейського стабілізаційного механізму та фіскального пакту і одночасно підтвердив права парламенту". У відсутність рішення конституційного суду парламент Німеччини, якій належить майже 30% капіталу фонду, не міг провести ратифікацію законів, а фонд - почати повноцінно функціонувати. Як зазначив держсекретар з європейських справ Франції Бернар Казнев, тепер вони зможуть зробити наступний крок на шляху "до стабілізації єврозони через можливість втручання з боку ESM".