Банки вийшли на прибуток 2,9 млрд порівняно з 4,6 млрд збитку роком раніше
09:56, 18 вересня 2012Суспільство
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Прибуток банківської системи в січні-серпні 2012 року становив 2,9 млрд грн порівняно з 4,6 млрд грн збитку за відповідний період 2011 року.
Банки надолужують
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Доходи банків збільшилися на 7% - до 98,3 млрд грн, зокрема процентний дохід становив 77,436 млрд грн, комісійний дохід — 13,664 млрд грн.
Витрати скоротилися на 1,1% і становили 95,4 млрд грн, зокрема, процентні витрати — 43,542 млрд грн, загальні адміністративні витрати — 23,493 млрд грн, відрахування в резерви — 16,532 млрд грн.
Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.
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