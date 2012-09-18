Банки вийшли на прибуток 2,9 млрд порівняно з 4,6 млрд збитку роком раніше

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Доходи банків збільшилися на 7% - до 98,3 млрд грн, зокрема процентний дохід становив 77,436 млрд грн, комісійний дохід — 13,664 млрд грн.

Витрати скоротилися на 1,1% і становили 95,4 млрд грн, зокрема, процентні витрати — 43,542 млрд грн, загальні адміністративні витрати — 23,493 млрд грн, відрахування в резерви — 16,532 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.