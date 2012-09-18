Голова Меджлісу: кримськотатарська має бути однією з офіційних мов в Україні

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв вважає, що кримськотатарська мова має бути однією з офіційних в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів про мовний закон.

«Щодо кримськотатарської мови - такий закон нам не потрібний. Ми вважаємо, що кримськотатарська мова має бути однією з офіційних, виходячи з того, що ми є корінним народом на півострові», - сказав М.Джемілєв.

За його словами, питання про те, функціонуватиме кримськотатарська мова як офіційна чи ні, не повинно вирішуватися залежно від чисельності кримськотатарського народу.

«Скажімо, під час геноциду кримськотатарського народу знищили 46% кримських татар, і ми зараз на півострові представляємо близько 13% (населення)», - відзначив М.Джемілєв.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про основи державної мовної політики», яке викликало хвилю протестів в усій Україні.

Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, на якій в цьому регіоні розмовляє не менш як 10% жителів.

10 серпня закон набрав чинності. З цього дня низка міських і обласних рад прийняли рішення про надання російській мові статусу регіональної