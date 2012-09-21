Журналістка проникла у FEMEN і дізналась, скільки платять за оголені груди

Про це повідомляє ТСН.ua.

Журналістка програми "Гроші" ненадовго перекваліфікувалась та стала активісткою жіночого руху FEMEN. При цьому їй вдалось зняти на приховану камеру процедуру проходження "співбесіди" та настанови лідерки руху – Олександри Шевченко – про те, як поводитись перед камерами фото- і тележурналістів під час акцій.

Як виявилось, щоб стати активісткою FEMEN, не потрібно писати заяву "на роботу". Достатньо сфотографуватись з оголеними грудьми на телефон однієї з активісток . "Це потрібно для того, щоб я розуміла, що ти готова роздягнутись. Щоб під час акції, коли ми будемо йти поруч кудись, я раптом не зрозуміла, що ти морально до цього не готова", - пояснила Шевченко.

Стосовно зарплати за участь в акціях дівчині відповіли, що це "по ходу буде видно".

Після того, як всі формальності були завершені, журналістка взяла участь в акції FEMEN у Парижі біля ісламського культурного центру. Вона також підрахувала фінансові витрати на організацію поїздки до Франції: квитки до Парижу, готель, таксі та їжа - на кожну феміністку виходить майже 1 тисячу євро на добу. А ще треба платити активісткам зарплатню та купляти їм відверті костюми для публічних акцій.

Крім того, журналістка дізналась, що за офіс в центрі Києва FEMEN сплачує десь 20 тис грн. на місяць, а кожна з активісток отримує зарплату не менше тисячі доларів.

Політологи запевняють, за голими грудьми феміністок ховаються чиїсь гроші і політичні інтереси. "Гроші" встановили, кого з мільйонерів найчастіше бачать у товаристві феменісток. Це колишній власник медіа холдингу KP Media американець Джед Санден, німецький мільйонер Гельмут Гайер та бізнесвумен з Німеччини Беат Шобер.

