Порошенко пояснив, що Україна хоче від СОТ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у коментарі журналістам заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

Він відзначив, що список було складено з урахуванням пропозицій усіх профільних асоціацій.

«У нас є перелік пропозицій від галузевих асоціацій. Ми їх переробили, узгодили і направили до СОТ для того, щоб розпочати консультації з цього питання (з перегляду мит – УНІАН)», - сказав він.

П.Порошенко відзначив, що консультації необхідно провести для того, щоб дізнатися думку імпортерів з приводу бажання України переглянути ввізні мита.

«Ми розпочали консультації для того, щоб зрозуміти, хто на сьогодні зацікавлений у цьому, і як вони поставляться до того, що Україна збирається на цю тему розпочати переговори. На сьогодні ми зарезервували право на переговори», - сказав П.Порошенко.

Він підкреслив, що на даному етапі процедура не передбачає конкретизацію розміру зміни імпортних мит

«Це резервування не передбачає конкретизації товарів і обов'язкового початку переговорів в майбутньому. Тим часом, це дало можливість, у разі економічної доцільності, в період з 1 серпня 2012 року до 31 грудня 2014 року ці переговори провести», - сказав П.Порошенко.

При цьому він не уточнив, які товари увійшли до переліку для перегляду імпортних мит, пославшись на те, що це секретна інформація.

«Цей документ носить конфіденційний характер, і розкривати його зміст я не можу», - сказав П.Порошенко.

При цьому він підкреслив, що не варто створювати ажіотаж навколо цієї теми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар комісара ЄС з питань торгівлі Карела Де Гухта Джон Кленсі заявив про те, що Європейська комісія занепокоєна намірами України підвищити імпортні мита лише через чотири роки після вступу до Світової організації торгівлі.

“Ми вже говорили про наше занепокоєння разом з іншими членами СОТ на неформальній зустрічі СОТ минулого тижня (17 вересня). Усі члени СОТ мають 90 днів для вивчення українського запиту і подання своїх позицій”, - сказав Дж.Кленсі.

Дж.Кленсі також повідомив, що сьогодні це питання обговорюватиметься на зустрічі К. Де Гухта з першим віце-прем'єр-міністром України Валерієм Хорошковським.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.