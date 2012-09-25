Військового комісара спіймали з тисячею доларів

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні СБУ в області, військовий комісар вимагав у призовника хабар за відстрочку від призову до лав Збройних сил України.

Співробітники СБУ затримали військового «на гарячому» у його службовому кабінеті після одержання ним усієї суми хабара.

21 вересня ц.р. за матеріалами СБУ Хмельницькою прокуратурою стосовно правопорушника порушено кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Затриманий перебуває під вартою.