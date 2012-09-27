Облрада вирішила передати в концесію міжнародний аеропорт

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувала більшість депутатів на черговій сесії в середу.

В офіційному документі наголошується, що концесієдавцем комплексу виступає облрада.

Крім того, в рішенні окремими пунктами затверджено положення про порядок і умови конкурсу, а також визначено персональний склад комісії.

Головною умовою конкурсу є функціонування комплексу згідно з його цільовим призначенням. Термін концесії становить 30 років.

Також переможець конкурсу має погасити заборгованість підприємства з податків, зборів і заробітної плати (загальний обсяг заборгованості становить близько 1 млн грн).

Крім цього, серед умов — проведення реконструкції злітно-посадочної смуги і приміщень аеропорту, а також збереження чисельності працівників.

Площа земельної ділянки — 134,2 га, у т.ч. аеродром - 13,2 га, площа приміщень, які передаються в концесію, — 8128,3 кв. м; залишкова балансова вартість об'єкту станом на 31 березня становить 8,7 млн грн.

Довідка УНІАН. Хмельницький аеропорт має статус міжнародного аеропорту. Злітна смуга сягає 2200 м довжини і 42 м ширини. Зараз в аеропорту закінчився термін дії сертифікату авіабезпеки, тому його закрито для польотів.

Аеропорт придатний для експлуатації повітряних суден: Ан-12, Як-42, Ту-134 - з обмеженням інтенсивності; ПС класом нижче і вертольоти — без обмежень.