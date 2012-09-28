У Луцьку вночі горів дах Східноєвропейського університету

У прес-службі Територіального управління МНС України у Волинській області кореспонденту УНІАН повідомили, що наразі триває з’ясування причин загоряння та встановлюють суму завданих збитків.

Як пишуть «Волинські новини», виконувач обов'язків ректора вишу Ігор Коцан розповів, що відкритого вогню не було, а пошкоджено лише дах будівлі. «За день ремонтна бригада ліквідує пошкодження», - зауважив він.

Ймовірною причиною І.Коцан називає застарілу електропроводку, яка спровокувала тління, від якого й пішло задимлення. «Навчальні приміщення не пошкоджено», - відзначив І.Коцан.