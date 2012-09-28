Орієнтування на розшук убивці охоронців «Каравану» надіслали в Росію і Білорусь

Орієнтування на розшук чоловіка, який у ТРЦ «Караван» розстріляв трьох охоронців, розіслано в усі підрозділи органів внутрішніх справ України, а також передані правоохоронним органам Білорусі та Росії.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві

«Орієнтування на нього розіслані по Україні, а також передані в Білорусь та Росію», - зазначили у столичній міліції.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в столичному ТРЦ «Караван», на вул. Лугова, 12, невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного важко поранив. Попередньо встановлено, що один із охоронців побачив, як покупець вкрав з вітрини флешку, і попросив його піти до кімнати охорони і пред'явити те, що має у кишенях. На той момент у кімнаті перебувало ще троє охоронців.

Замість того щоб виконати вимогу, чоловік дістав вогнепальну зброю і відкрив вогонь по присутніх у кімнаті, після чого втік.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства трьох охоронців у столичному ТРЦ «Караван». Справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).

27 вересня міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко повідомив, що працівники міліції встановили особу чоловіка, який підозрюється у розстрілі трьох приватних охоронців у ТРЦ «Караван». За його словами, з ТРЦ вилучено відеозапис, на якому зафіксовано, як все відбувалося. Підозрюваним є киянин, 1986 року народження.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що убивця, який розстріляв охоронців у ТРЦ «Караван», міг втекти до Росії.