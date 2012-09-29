У Миколаєві затримано кримінального авторитета

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління із боротьбі з організованою злочинністю МВС України, співробітники управління спільно з ГУБОЗ у Миколаївській області кілька днів тому в Миколаєві затримали кількох чоловік, які підозрюються у скоєнні особливо тяжких злочинів.

Серед затриманих є місцевий «кримінальний авторитет», який упродовж тривалого часу позиціонує себе як «смотрящий» в Миколаєві, має значний вплив у кримінальному середовищі.

Під час затримання підозрювані чинили опір працівникам міліції, вилучено 5 одиниць вогнепальної зброї.

Всі фігуранти справи затримані у порядку статті 115 КПК України і направлені до ізолятора тимчасового тримання Миколаєва. Вирішується питання про обрання для них як запобіжного заходу утримання під вартою.

В даний час тривають слідчо-оперативні дії.

У прес-службі також відзначили, що «ці люди затримані за особливо тяжкі злочини, за які саме, ми повідомимо додатково, коли буде дозвіл керівництва. Називати їніх імена до моменту розгляду справи в суді ми не можемо».

За інформацією сайту «Новости-Н», затриманим авторитетом є Ігор H., відомий під прізвиськом «Наум».