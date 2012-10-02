На завтра синоптики обіцяють грози

Завтра у західних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, вдень на Закарпатті та у Карпатах місцями сильні дощі.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-східний, на крайньому заході з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Карпатському регіоні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-20°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 6-11°; вдень 20-25°, у південній частині до 28°, на крайньому заході країни 16-21°.

У Києві та області у середу опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25°, у Києві вночі 11-13°, вдень 22-24°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 20-22°, у Дніпрі біля Києва 16°.