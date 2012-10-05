У Харкові за напад на військову частину судять колишнього десантника

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокурора міста Харкова, у судових дебатах точку зору висловили сторони обвинувачення та захисту. «Позиція обвинувачення – довічне позбавлення волі. На таку міру покарання, як державний обвинувач, я орієнтував суд під час дебатів з урахуванням тяжкості вчинених злочинів, їх зухвалості, цинізму. Брати позбавили життя людину і мали намір вбити інших військовослужбовців з метою заволодіння зброєю», - пояснив прокурор Харкова Євген Попович, який підтримує держобвинувачення у справі.

Слідство встановило, що 42-річний колишній десантник разом із молодшим братом протягом року готувалися до злочину. Нападники купили мисливську рушницю, ножі, камуфльовану форму, рації, чуні для безшумного пересування, зробили обріз, досконало вивчили порядок несення караульної служби.

Злочинці планували заволодіти табельною зброєю військових для подальшої реалізації або скоєння інших злочинів. У разі чинення опору нападники мали намір вбити вартових. Гроші були необхідні братам, щоб розрахуватись з кредиторами – за попередні 5 років на розвиток бізнесу вони позичили понад 7 млн грн.

Зараз триває судовий процес за обвинуваченням 42-річного вцілілого нападника у розбійному нападі на військову частину з метою викрадення зброї, умисному вбивстві з корисливих мотивів, за попередньою змовою особи при виконанні службових обов’язків, замаху на вбивство, незаконному поводженні зі зброєю.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 березня двоє рідних братів, озброєних обрізом мисливської рушниці та ножами, під час перезміни вартових вчинили розбійний напад на караульне приміщення військової частини А-1451.

Внаслідок розбійного нападу загинув військовослужбовець строкової служби 1991 року народження Володимир Березюк, якому залишилося до звільнення в запас 2 тижні. Також постраждало двоє військовослужбовців: начальник варти старший лейтенант Олег Гурін та солдат строкової служби Ігор Шило (обоє жителі Харківщини) отримали ножові поранення в область плеча та передпліччя.

Під час затримання злочинців начальник караулу з табельного пістолета застрелив одного з нападників, іншого військові зв’язали ременем та утримували до приїзду правоохоронців.

Як з’ясували правоохоронці, напад на караульне приміщення військової частини здійснили двоє братів, 1970 та 1979 р.н. Нападник 1970 р.н. - колишній боєць спецпідрозділу, проходив службу в Росії, - залишився живим. Молодший із братів, 1979 р.н., загинув під час нападу. Обоє проживали в Харкові, були громадянами України та займалися підприємницькою діяльністю.