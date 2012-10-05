ЗМІ: Власник «Добробуту», «Ерде Банку» і 4 телеканалів розпродає свій бізнес

Про це повідомляється в газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№156 від 5 жовтня 2012 р.) із посиланням на джерела.

Згідно з публікацією, на продаж виставлено, зокрема, «Ерде Банк» (м. Київ) і чотири телеканали (Business, Ukrainian Fashion, A-One і Dobro TV), страхова компанія «Добробут», медична мережа “Добробут”.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня ц.р. Шевченківський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у кримінальній справі, порушеній слідчим управлінням столичної податкової служби стосовно співвласника «Української Бізнес Групи» (UBG) Р.Демчака. Його звинувачують у «відмиванні» 50 млн грн.

Корпорація UBG – холдинг, до складу якого входять «Ерде Банк», НФСК «Добробут», медичні центри «Добробут», СТО «Добробут», фондова компанія «Ініціатива», ЮК «Консалтинг Груп».