Ющенко підписав указ про святкування 65-ї річниці створення УПА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив місцевій владі розробити за участю громадськості заходи щодо відзначення 14 жовтня 2007 року 65-ї річниці створення Української повстанської армії.

Текст відповідного указу Президента від 12 жовтня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Також В.ЮЩЕНКО зобов’язав Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації вжити заходів щодо поліпшення соціально-побутового та медичного обслуговування колишніх учасників українського визвольного руху, провести роботу з вивчення їх повсякденних потреб, вишукати можливості надання ветеранам українського визвольного руху адресної матеріальної допомоги та вручення їм пам`ятних подарунків.

Крім того, Кабінету Міністрів Президент доручив прискорити вирішення в установленому порядку разом із Львівською обласною державною адміністрацією питання щодо спорудження у місті Львові пам`ятника Роману Шухевичу.

Київській міській державній адміністрації дано завдання вжити заходів щодо завершення у 2008 році розбудови та впорядкування в місті Києві парку вшанування борців за незалежність України.

Як йдеться в указі, його підписано метою відновлення національної пам`яті та історичної справедливості, зміцнення суспільної злагоди, консолідації суспільства та з нагоди 65-ї річниці створення Української повстанської армії, на підтримку ініціативи широких кіл громадськості, Світового ювілейного організаційного комітету з відзначення 100-річчя від дня народження Романа Шухевича та 65-ї річниці створення Української повстанської армії.