На Харківщині третина колодязів забруднена нітратами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

У третьому кварталі 2012 року СЕС обстежило 1126 індивідуальних колодязів (33% від загальної кількості), 15 громадських каптажів (20%) та 364 громадських колодязя (28,3%).

Перевищення гігієнічних нормативів за вмістом нітратів виявлено в 37% досліджених проб води з громадських колодязів і у 31% проб води з індивідуальних колодязів. Повністю не відповідають вимогам санітарного законодавства 8,7% обстежених громадських та 14% індивідуальних колодязів.

У СЕС наголошують, що у пробах води найбільша кількість відхилень від гігієнічних нормативів зареєстрована в Красноградському (100%), Золочівському (95%), Сахновщинському (82%), Борівському (81%), Богодухівському (80%), Первомайському (80%), Нововодолазькому (76%), Шевченківському (72%), Коломацькому (66%) та Балаклійському (60%) районах області.