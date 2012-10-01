Українські й російські вчені вирішили промовчати про спірні моменти історії

Як повідомляє газета «КоммерсантЪ-Украина» (№152 (1642) від 1 жовтня 2012 року), міждержавна робоча група, що складається з українських і російських істориків, підготувала методичний посібник для вчителів "Украина и Россия на перекрестках истории".

Видання нагадує, що рішення про створення робочої групи з розробки спільного методичного посібника для вчителів історії України і Росії було прийнято у жовтні 2010 року. Передбачалося, що посібник синхронізує спірні історичні позиції Національної академії наук України (НАН) і Російської академії наук (РАН) про Голодомор 1932-1933 років, діяльність Української повстанської армії і Другу світову війну. Підготовка видання завершилася цього року. У Києві воно було презентоване у вересні під час Днів науки і освіти РФ. Загалом було випущено 200 примірників посібника.

Перший модуль видання присвячено внеску Києво-Могилянської Академії в культуру обох країн. У другому модулі — "Культура давньої Русі IX-XII століть" — розповідається про фольклор і звичаї давніх слов'ян. Автори — співробітники Інституту загальної історії РАН та Інституту історії НАН — повідомляють, що культура того часу "поєднувала в собі елементи різних цивілізацій", і перераховують архітектурно-історичні, літературні і релігійні пам'ятки Києва, Чернігова, Смоленська, Суздаля, Новгорода і Пскова.

Третій модуль присвячений соціально-політичному життю російського дворянства і української шляхти у XV-XVII століттях. Автори розділу наголошують на подібних рисах панівних станів українського і російського суспільства, описують взаємини всередині станів, будову судової і торгової систем.

Четвертий модуль описує реалії другої половини ХХ століття. Наприклад, розповідається про намагання вирішити житлову проблему за допомогою будівництва хрущовок. Тут же йдеться про роль радянського кінематографа. Зокрема, стверджується, що фільм "Сімнадцять миттєвостей весни" змушував глядачів "шукати паралелі між нацистським і комуністичним режимами", а в серіалі "Місце зустрічі змінити не можна" порушується "тема правового свавілля при Сталіні". У розділі згадується про дефіцит продуктів, про прагнення громадян одержувати альтернативну інформацію, слухаючи радіостанції ВВС, "Голос Америки" і "Свобода", але не досліджуються причини розвалу СРСР.

Видання зазначає, що про спірні моменти автори вирішили взагалі не згадувати. У книзі повністю опущено період з 1600 по 1946 рік, нічого не розповідається про діяльність Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, існуванні України у складі Російської імперії, громадянську війну, Голодомор, Велику Вітчизняну війну та ОУН-УПА.

За словами голови робочої групи з російського боку, директора Інституту загальної історії РАН Олександра Чубар’яна, події, що викликають найбільші дискусії, будуть описані в другій частині, яка почне готуватися у 2013 році, а до російських підручників історії будуть внесені корективи з урахуванням положень нового посібника.

В Інституті інноваційних технологій і змісту освіти при Міносвіти (ІІТЗО) заявили, що в Україні не збираються переглядати шкільні підручники відповідно до положень посібника для вчителів.