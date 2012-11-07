Київ та Одесу назвали найупорядкованішими містами України
22:14, 07 листопада 2012Суспільство
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Київ та Одеса розділили перше місце на всеукраїнському конкурсі «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» за 2011 рік у номінації «Місто найкращого благоустрою з населенням понад 500 тис. мешканців».
Київ випередив Донецьк, фото ТСН.ua
Як зазначається у повідомленні КМДА, столиця України визнана містом кращого благоустрою другий рік поспіль. Місту вручили перехідний кубок та диплом Кабінету міністрів України.
За звання кращих міст змагався 71 населений пункт у 6 категоріях, залежно від кількості мешканців.
У номінації «Місто найкращого благоустрою з населенням понад 500 тис. мешканців» на другому місці – Донецьк, на третьому - Дніпропетровськ.
Церемонія нагородження переможців щорічного конкурсу відбувалася під час всеукраїнського семінару «Благоустрій-2012», що проходив сьогодні.
В КМДА нагадали, що зазначений конкурс проводиться з 2000 року.
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