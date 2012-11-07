Київ та Одесу назвали найупорядкованішими містами України

Як зазначається у повідомленні КМДА, столиця України визнана містом кращого благоустрою другий рік поспіль. Місту вручили перехідний кубок та диплом Кабінету міністрів України.

За звання кращих міст змагався 71 населений пункт у 6 категоріях, залежно від кількості мешканців.

У номінації «Місто найкращого благоустрою з населенням понад 500 тис. мешканців» на другому місці – Донецьк, на третьому - Дніпропетровськ.

Церемонія нагородження переможців щорічного конкурсу відбувалася під час всеукраїнського семінару «Благоустрій-2012», що проходив сьогодні.

В КМДА нагадали, що зазначений конкурс проводиться з 2000 року.