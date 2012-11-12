Головна ялинка країни коштуватиме 3 млн гривень і буде з 3D-ефектами

Одеська компанія «Люм’єр» за участі одного з благодійних фондів встановить на Майдані Незалежності у Києві головну новорічну ялинку вартістю близько 3 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу начальник Головного управління культури КМДА Світлана Зоріна.

За її словами, новорічна ялинка буде штучною. С.Зоріна зазначила, що цього року вигляд новорічного дерева визначався у декілька етапів: було проведено опитування киян щодо того, якою вони хочуть бачити ялинку на Майдані Незалежності; після цього відбувся конкурс на кращий проект ялинки, автори якого мали врахувати побажання мешканців столиці, а також проводилась робота з благодійниками та спонсорами стосовно фінансування кращого проекту.

13 серпня конкурсна комісія визнала найкращим проект компанії «Люм’єр». Загалом на конкурс свої пропозиції щодо ялинки подали три компанії, які займаються відповідними проектами: «Паріс», «Вега» та «Люм’єр».

«Люм’єр – це компанія, з якою управління культури працювало дуже довго, і це відома компанія на ринку. Вона створена більше 15 років тому і робить ялинки для міст, і робить дуже красиву ілюмінацію. Ми для Києва замовляли останні 5-6 років ілюмінацію компанії «Люм’єр», - зазначила С.Зоріна.

Крім того, ця компанія взяла на себе зобов’язання виготовити, прикрасити і встановити ялинку на Майдані Незалежності. З цією метою, поінформувала С.Зоріна, «Люм’єр» підписала угоду з благодійним фондом, який візьме участь у фінансуванні виготовлення, встановлення та демонтажу ялинки.

За даними начальника управління культури, вартість головної ялинки країни становитиме від 2,6 млн до 3 млн грн.

«Київська міська держадміністрація в цьому році витрачає кошти тільки на сам процес засвічення ялинки і на її охорону. І практично це все. Я думаю, що це буде вкладатися в 0,5 млн грн», - підкреслила С.Зоріна.

Ялинку почнуть монтуваnи з 15 листопада і планують завершити 15 грудня. До 18 грудня її тестуватимуть, а 19 грудня, на День Святого Миколая, традиційно відбудеться її урочисте засвічення.

Як повідомила С.Зоріна, головна новорічна ялинка України буде традиційної висоти та ваги – 34,8 м заввишки та вагою 30 тонн. Більша вага неприпустима у місці встановлення. Ялинка буде з конусоподібним каркасом, але зовні буде схожа на традиційне гіллясте дерево. Нижній ярус гілок становитиме 12,5 м. Прикрасять ялинку виключно світлодіодними іграшками та такою ж під світкою. Вона світитиметься і вдень, і вночі, але різними варіантами світлодіодного оформлення. Верхівку прикрасять «піксельною» маківкою з ефектом 3D.

У даний час проект головної ялинки проходить експертизу ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім.. В.Шманського» та Держгірпромнагляду. В КМДА сподіваються, що всі проект буде узгоджено.

За словами С.Зоріної, якщо киянам ця ялинка сподобається, то місто візьме її на свій баланс і встановлюватиме щорічно, лише оновлюючи елементи оформлення. Минулорічна ж київська ялинка, за її словами, була повернута благодійному фонду, який дарував це новорічне дерево. У розмові з журналістами вона не виключила, що ту ялинку можуть встановити в одному з районів Києва на цей Новий рік.