Ялинка на Майдані не догодила Азарову

Прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ не подобається Новорічна ялинка, встановлена на столичному Майдані Незалежності.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на питання користувачів.

"Мені теж не сподобалася встановлена на Майдані Незалежності ялинка. Я прихильник традиційних ялинок. Подивимося, як вона виглядатиме в остаточному вигляді", - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада почалися роботи зі встановлення конструкцій штучної 40-метрової Новорічної ялинки на Майдані Незалежності. Вона є подарунком Всеукраїнського добродійного Таврійського фонду. Її вага - майже 50 тонн, тоді як колишні, справжні, важили близько 7 тонн.