Замість куріпки пастух підстрелив... свого колегу

У Запорізькій області під час полювання на куріпок місцевий житель застрелив 28-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН в центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області, вбивство сталося в Приморському районі області.

"16 жовтня в лісосмузі біля села Лазоватка місцевими жителями був знайдений труп 28-річного пастуха з вогнепальним пораненням у області шиї. Виїхавши на місце події, співробітники міліції встановили, що чоловік загинув в результаті необережності свого "колеги" - другого пастуха, який 16 жовтня неподалік від нього пас отару овець і, побачивши зграю куріпок, вирішив пополювати на них", - розповіли в ЦГЗ.

За інформацією правоохоронців, єдиний постріл з мисливської рушниці, виданої пастуху для захисту стада від хижаків, став фатальним - куля влучила в 28-річного чоловіка.

На даний момент проти 22-річного вбивці порушено кримінальну справу за ст. 119 Кримінального кодексу України - "Вбивство через необережність", яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Ведеться слідство.