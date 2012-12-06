Електропоїзд Hyundai сполученням Київ–Харків простояв на перегоні три години
10:37, 06 грудня 2012Суспільство
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У Полтавській області електропоїзд Hyundai №164 сполученням Київ–Харків зробив вимушену зупинку і простояв на перегоні три години і п'ять хвилин через обрив контактного проводу унаслідок складних погодних умов – налипання мокрого снігу.
Вимушена зупинка потягу спричинила зупинку ще трьох
Як уточнили УНІАН у Південній залізниці, рух на ділянці Гоголівка-Матяшівка Південної залізниці, де сталася зупинка, був неможливим через обрив контактної мережі також для інших електропоїздів.
Аварійна бригада Південної залізниці провела ремонтні роботи, і о 23:32 поїзд продовжив рух.
Унаслідок інциденту відбулися вимушені зупинки поїздів: №20 сполученням Київ – Луганськ (на 11 хвилин), №155 сполученням Донецьк – Київ (на 5 хвилин), №180 сполученням Київ – Полтава (8 хвилин).
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