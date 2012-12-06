Електропоїзд Hyundai сполученням Київ–Харків простояв на перегоні три години

Як уточнили УНІАН у Південній залізниці, рух на ділянці Гоголівка-Матяшівка Південної залізниці, де сталася зупинка, був неможливим через обрив контактної мережі також для інших електропоїздів.

Аварійна бригада Південної залізниці провела ремонтні роботи, і о 23:32 поїзд продовжив рух.

Унаслідок інциденту відбулися вимушені зупинки поїздів: №20 сполученням Київ – Луганськ (на 11 хвилин), №155 сполученням Донецьк – Київ (на 5 хвилин), №180 сполученням Київ – Полтава (8 хвилин).