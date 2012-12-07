За листопад НБУ продав валюти на $ 1,659 млрд більше ніж купив

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, минулого місяця НБУ продав на міжбанку 1,629 млрд дол. США, 70 млн фунтів стерлінгів, 100 швейцарських франків, 410 млн австралійських доларів.

Регулятор поповнив резерви за рахунок купівлі 290 млн дол. США і 250 млн євро.

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За даними Нацбанку, банківські валютні вклади фізичних осіб (у доларовому еквіваленті) зросли на 516,8 млн дол. і на 1 грудня 2012 року становили 22,259 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в листопаді скоротилися на 5,6% - до 25,355 млрд дол. За січень-листопад ц.р. резерви знизилися майже на 20%, або на 6,440 млрд дол. (із 31,795 млрд дол.).