Золотовалютні резерви НБУ у листопаді «схудли» ще на півтора мільярда

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема резерви в іноземній валюті скоротилися на 5,6% - до 23,388 млрд дол., у золоті зросли на 0,6% - до 1,958 млрд дол.

За січень-листопад ц.р. резерви знизилися на 20%, або на 6,440 млрд дол. (із 31,795 млрд дол.).

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ за січень-жовтень ц.р. знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол., у жовтні - на 8,4%, до 26,812 млрд дол.