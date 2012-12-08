Працівники Харківського СІЗО перехопили «наколені» мандаринки
15:50, 08 грудня 2012Суспільство
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Працівники Харківського слідчого ізолятору виявили у переданій ув’язненому передачі «наколені» мандарини та шприц.
Харківське СІЗО передало мандарини на експертизу
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, 7 грудня під час огляду продуктової передачі співробітники відділу режиму та охорони СІЗО виявили та вилучили медичний шприц об’ємом 2 мл, який було сховано у буханці хліба, та 7 мандаринів з характерним запахом лікарських препаратів.
Працівники СІЗО за цим фактом склали відповідні матеріали та занесли їх до книги обліку інформації про події, а також повідомили про знахідку Жовтневий райвідділ міліції.
Вилучені докази передані на експертизу.
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