Білоруські журналісти заявили про напад на них охоронців універмагу «Україна»

Про це кореспонденту УНІАН повідомив київський тележурналіст Олексій Мартинюк, який супроводжував білоруську знімальну групу.

О.Мартинюк розповів, що білоруські журналісти проводили бліц-опитування перехожих навпроти входу до універмагу «Україна», який знаходиться на площі Перемоги в центрі Києва. Однак, в якийсь момент з універмагу до них вибігли охоронці, які з криками: «Що ви робите?», «Тут заборонено знімати» почали їх штовхати, заважаючи знімати. На прохання журналістів не заважати їм працювати, адже вони перебувають навіть не в приміщенні універмагу, охоронці заявили, що на зйомку в цьому місці потрібен дозвіл, без якого це робити заборонено.

Журналіст розповів, що білоруські колеги в результаті конфлікту не зазнали серйозних фізичних ушкоджень, також цілою залишилась телевізійна техніка.

В універмазі «Україна» агентству досі не змогли надати пояснення з приводу інциденту. Натомість журналісти звернулись із заявою до одного з відділків міліції Шевченківського району про перешкоджання здійснення їх професійної діяльності.