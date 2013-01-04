Російський наркобарон-мільйонер буде сидіти в одеському СІЗО
17:24, 04 січня 2013Суспільство
2934 0
Правоохоронці чекають надходження запиту від компетентних органів РФ.
Наркобарон з Росії буде сидіти в Одесі
Малиновський суд Одеси ухвалив помістити в СІЗО наркоторговця на прізвисько «Сокіл», повідомляє Сегодня.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.
3 січня до злочинця застосували тимчасовий арешт строком до 40 діб у відповідності з вимогами ст. 583 КПК України до надходження запиту компетентних органів РФ про його видачу.
На підставі цієї постанови суду правопорушник поміщений в Одеський слідчий ізолятор. Правоохоронцями перевіряється причетність заарештованого до скоєння злочинів на території України.
Як повідомляв УНІАН, в Одесі зловили російського наркобарона-мільйонера.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter