Російський наркобарон-мільйонер буде сидіти в одеському СІЗО

Малиновський суд Одеси ухвалив помістити в СІЗО наркоторговця на прізвисько «Сокіл», повідомляє Сегодня.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

3 січня до злочинця застосували тимчасовий арешт строком до 40 діб у відповідності з вимогами ст. 583 КПК України до надходження запиту компетентних органів РФ про його видачу.

На підставі цієї постанови суду правопорушник поміщений в Одеський слідчий ізолятор. Правоохоронцями перевіряється причетність заарештованого до скоєння злочинів на території України.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі зловили російського наркобарона-мільйонера.